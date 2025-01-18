Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?
Milyonlarca emeklinin bu yılın ilk 6 ayında alacağı yeni aylıkları belli oldu. Bu aylıklar enflasyon oranında artırılırken yeni rakamlar e-devlet sistemine eklendi. Dünden itibaren de ödemeler başladı. Ancak taban maaş kesinleşmediğinden farklar daha sonra yatırılacak. Peki kim aylığını nasıl öğrenecek? Taban aylık farkları kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı. İşte emekliye maaş rehberi...
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Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 13:27