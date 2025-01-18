Viral Galeri Viral Tıkla Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emeklinin bu yılın ilk 6 ayında alacağı yeni aylıkları belli oldu. Bu aylıklar enflasyon oranında artırılırken yeni rakamlar e-devlet sistemine eklendi. Dünden itibaren de ödemeler başladı. Ancak taban maaş kesinleşmediğinden farklar daha sonra yatırılacak. Peki kim aylığını nasıl öğrenecek? Taban aylık farkları kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı. İşte emekliye maaş rehberi...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 13:27
Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Ocak ayında açıklanan aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 15.75 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 65 oranındaki toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı aldılar. Böylece artış oranları yüzde 11.54 oldu.

Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emeklilerin yeni aylıkları hesaplanırken önce ek ödemeler e-devlet sistemine eklenmişti. Böylece ek ödemesini 26 ile çarpan emekliler yeni aylıklarını öğrendi. Ancak şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu tüm emeklilerin yeni aylıklarını e-devlet sistemine yükledi.

Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Dünden (17 Ocak) itibaren de yeni maaşlar emeklilere ödenmeye başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 28 Ocak'a kadar devam edecek.

İŞTE GÜN GÜN ÖDEME TAKVİMİ
Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

SİSTEMDE HANGİ KALEMLER VAR?

E-devlet sistemine girdikten sonra her emekli bağlı bulunduğu kuruma aile ( 4a, 4b ve 4c) ile başlayan 'emekli aylık ödeme bilgileri' bölümünü açacak. Bu bölümde hem hesaba yatacak aylık, hem ek ödeme hem de kök maaş görülebilecek.

Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

İŞTE BU BÖLÜMDEKİ RAKAMLARIN ANLAMLARI...

NET AYLIK: Bu bölümdeki rakam sizin enflasyon artışı ile birlikte ek ödemeli aylığınızı gösteriyor. Bu rakam aylık ödeme gününüzde hesabınıza yatırılacak.

AYLIK TUTARI: Buradaki rakam sizin kök aylığınızı gösteriyor. Bu rakam maaş artışlarında kullanılıyor. Temmuz ayında enflasyon artışı bu rakam üzerinden yapılacak.

SON DAKİKA