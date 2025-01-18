Emekliye yeni maaş rehberi! Maaş farkları ne zaman yatırılacak?

SİSTEMDE HANGİ KALEMLER VAR?



E-devlet sistemine girdikten sonra her emekli bağlı bulunduğu kuruma aile ( 4a, 4b ve 4c) ile başlayan 'emekli aylık ödeme bilgileri' bölümünü açacak. Bu bölümde hem hesaba yatacak aylık, hem ek ödeme hem de kök maaş görülebilecek.