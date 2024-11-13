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Bakan Işıkhan'dan "borçlarınızı ödeyin" çağrısı! "En çok ödemeyen CHP’li belediyeler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 22:14 Güncelleme: 13.11.2024 22:17
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Bakan Işıkhan’dan borçlarınızı ödeyin çağrısı! En çok ödemeyen CHP’li belediyeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödemesi için çağrı yaptı. Borçlarını ödeme girişiminde bulunmayan belediyelere haciz uygulanacağını belirten Bakan Işıkhan belediyelerin 96 milyar liralık borcunun 150 milyar liraya yükseldiğini söyledi.Işıkhan bu durumun sürdürülemez hale geldiğini belirterek "Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." dedi.

Başkan Erdoğan'ın talimat vermesiyle SGK'ya borçlu olan belediyeler için harekete geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığını söylemiş ve bu borçların yüzde 67,7'sinin tek başına CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtmişti.

HACİZ UYGULANACAK

Bakan Işıkhan belediyelere "Borçlarınızı ödeyin" çağrısı yaparak "Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP'li belediyeler." dedi.

"CHP'Lİ ABB 8.5 MİLYAR TL BORÇLU"

Belediyelerin 96 milyar liralık borcunun 150 milyar liraya yükseldiğini aktaran Bakan Işkhan "Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." şeklinde konuştu.

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