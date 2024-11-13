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Borsa İstanbul'dan finansal okuryazarlık için kamu spotu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 17:19 Güncelleme: 13.11.2024 17:25
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Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlık için kamu spotu

Borsa İstanbul tarafından yeni yatırımcılara yol göstermek ve finansal okuryazarlığı artırmak için kamu spotu yayınlandı. Görüntülerde vatandaşlar sosyal medya tuzakları ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Borsa İstanbul, finansal okuryazarlığı artırmak ve yeni yatırımcılara yol göstermek amacıyla bir kamu spotu yayınladı.

Kamu spotunda, yatırım kararlarının bilinçli verilmesinin önemi vurgulanırken, sosyal medya tuzakları ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yatırımcıları, güvenilir bilgi için Borsa İstanbul'un resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri yönünde uyardı.

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