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CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nden 70 milyon TL'lik borç! Mahkemeden haciz kararı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 20:48 Güncelleme: 16.08.2024 20:52
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CHP’li Döşemealtı Belediyesi’nden 70 milyon TL’lik borç! Mahkemeden haciz kararı

CHP'li belediyelerde skandallara her geçen gün bir yenisi eklenirken bu kez skandal Antalya'daki Döşemealtı Belediyesi'nde oldu. CHP'li belediye aldığı hizmet karşılığında bir firmaya 70 milyon liralık borçlandı. Borç nedeniyle CHP'li belediyenin iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı. Alacaklı firmanın avukatı ise yaptığı açıklamada, belediyenin borcu nedeniyle iştiraki firmaya haciz işlemi uygulandığını, asıl borcun belediyeye ait olduğunu söyledi.

Antalya'daki CHP'li Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.

70 MİLYON TL'LİK BORCA HACİZ

Döşemealtı Belediyesinin aldığı hizmet karşılığında bir firmaya 70 milyon liralık borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz işlemi yapıldı.

Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.

ŞİRKETTEKİ MALLAR HACZEDİLDİ

Polis ekipleriyle şirket binasına giden icra memurlarının karar doğrultusunda eşya tespitinde bulunmasının ardından şirketteki demirbaş malların bir kısmı haczedildi. Haciz tutanağına işlenen mallar, şirkete yediemin bırakıldı.

Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.

"BORÇ BELEDİYEYE AİT"

Alacaklı firmanın avukatı Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin borcu nedeniyle iştiraki firmaya haciz işlemi uygulandığını, asıl borcun belediyeye ait olduğunu söyledi.

Yıldız, haciz işleminin devamı için gelecek hafta da Döşemealtı Belediyesine gideceklerini ve orada da icra memurunun takdir ettiği hacze kabul eşyaların muhafaza altına alınacağını ifade etti.

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