CHP’li Döşemealtı Belediyesi’nden 70 milyon TL’lik borç! Mahkemeden haciz kararı

Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu.

"BORÇ BELEDİYEYE AİT"

Alacaklı firmanın avukatı Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin borcu nedeniyle iştiraki firmaya haciz işlemi uygulandığını, asıl borcun belediyeye ait olduğunu söyledi.

Yıldız, haciz işleminin devamı için gelecek hafta da Döşemealtı Belediyesine gideceklerini ve orada da icra memurunun takdir ettiği hacze kabul eşyaların muhafaza altına alınacağını ifade etti.