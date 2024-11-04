Apartman ve site yönetimleri için düzenleme! Artık zorunlu olacak

Apartman ve site yönetimleri konusunda son dönemde artan şikayetlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devrim niteliğinde bir mevzuat değişikliği için düğmeye bastı. Yeni yönetmelikle beraber, söz konusu yönetim şirketleri için birçok zorunluluk devreye alınacak. Kriterlere uymayan kişiler yönetimde bulunamayacak. Mali ve idari şeffaflık zorunluluk haline gelecek ve kural dışı hareket eden şirketlerin faaliyetleri yasaklanacak.

DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞTAY

Bakanlığa bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki ilgili mevzuatta değişiklik için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 23 Ekim'de Ankara'da özel bir çalıştay düzenleyen bakanlık, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar farklı kesimlerin görüş ve çözüm önerilerini dinleyerek değerlendirmeye aldı. Son çalışmaların ardından yeni düzenlemenin içeriğine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Yeni düzenleme, yönetim şirketlerince sunulan hizmet niteliklerinin belirlenmesi, bu şirketlerin sınıflandırılması, yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi birçok önemli başlığa ilişkin usul ve esasların belirlenmesini sağlayacak. Yine yönetim bünyesinde çalışanların nitelik ve niceliklerinin tespiti, eğitim faaliyetleri, şirket icraatlarının denetlenmesi ve cezai yaptırımlarla ilgili bir dizi değişiklik de hayata geçirilecek.

Edinilen bilgilere göre bakanlık, yeni düzenleme ile birlikte yönetilen noktaları büyüklüklerine ve hizmet alanlarına göre sınıflandıracak. Apartman ve site yönetimleri bakanlık tarafından düzenli olarak denetimden geçecek. Yönetici veya hizmet veren personel olabilmek için bir dizi kriter getirilecek. Bu kapsamda hem yöneticiler hem de çalışanlar, belirli eğitim ve gerekli şartları taşımaları halinde görev alabilecek.



ŞEFFAFLIK ZORUNLU

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre yeni düzenlemede öne çıkan bir diğer önemli zorunluluk ise 'idari ve mali şeffaflık' olacak. Şirketlerin, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlaması 'mecburi' hale getirilecek. Bu kapsamda bakanlık tarafından standart prosedürler belirlenecek. Apartman ve site yönetimlerini üstlenen firmaların 'yetki belgesi' alması sağlanacak. Böylelikle tüm yönetimler bakanlık bünyesinde kayıtlı hale gelecek.



UYMAYANA AĞIR CEZA

Belirlenen kriterlere uymayan yönetim şirketlerini ağır yaptırımlar bekliyor. Mevzuat taslağına göre kural dışı çalışan yönetimlerin faaliyetleri çeşitli derecelerde yaptırımlara maruz kalacak. Bu kapsamda söz konusu firmaya faaliyet yasağı dahi getirilebilecek.