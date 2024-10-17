Geyik etinden sucuk yapmışlar! Gıdada hilede çığır açtılar! 5 gözaltı...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim'den bu yana yayınlanan taklit ve tağşiş ürünlerden sonra vatandaşlar yediği ürünlerin içinde ne olduğu konusunda şüpheyle yaklaşırken yeni bir skandal daha yaşandı.

Kastamonu'da kaçak avlandıkları belirlenen 5 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. (İHA)

GEYİK ETİNDEN SUCUK

Kastamonu'da kaçak av yaptığı tespit edilen kişilerin evindeki aramada çok sayıda geyik kafası, geyik eti, geyik etinden yapılan sucuk ile tavşan eti ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde N.G, S.K, M.M, N.Ç. ve M.D'nin izinsiz av yaptığını tespit etti.

N.G, S.K'ye ait ikametlerde yapılan aramada, geyik kafası, dişleri, boynuzu, postu, 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılan sucuk, 14 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan 443 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

Şahıslara ait evlerde yapılan aramada geyik etinden yapılmış sucuklar ele geçirildi. (İHA)

BAKANLIK İFŞALAMAYA DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana vatandaşın sağlığını hiçe sayanları ifşaladığı liste Türkiye gündeminden düşmüyor. "güvenilirgida.tarim.gov.tr"den hemen hemen her gün yeni bir liste açıklanıyor.