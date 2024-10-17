Bütçe kanunu teklifi hazır! Maraton 22 Ekim’de komisyonda başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bütçe Kanunu teklifine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

2025 yılı bütçesinde savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük.

SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır.

Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz.

2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür.

2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

Ayrıntılar geliyor...