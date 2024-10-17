A Haber’den ‘Şehrin Ekonomisi’ etkinliği! Mersin ihracatta 7’nci sırada

Yatırımlar, kentin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar. Buluşmanın gündemi Anadolu ekonomisiydi. A Haber'in düzenlediği "şehrin ekonomisi" etkinliğinin ikinci durağı üretim, sanayi ve turizm şehri Mersin'di.

Ali Hamza Pehlivan Mersin Valisi

"Mersinimiz ülkenin en dinamik şehirlerinden bir tanesi. Tarih boyunca stratejik bir öneme haiz olmuş ve bugünde bu önemini ekonomik sahada ve ilgili bütün sektörlerde sürdürüyor."

"Mersin, Çukurova'nın bereketini yansıtan bir tarım şehridir. İlimizde 100'ün üzerinde tarımsal ürün yetişiyor. Özellikle bitkisel üretim konusunda ön planda ve 9 üründe muz, çilek, limon gibi ürünlerde ön planda. Hayvancılıkta da keçi üretimini kattığımız zaman 10 üründe Türkiye'de ilk sırada yer alıyor."

"Tarımsal üretim alanında bitkisel üretimde toplam hasılatımız 77 milyar TL, hayvancılıkta da artı 10 milyar TL kattığımızda toplam 88 milyar TL tarım ve hayvancılık hibemiz oluşmuş durumda."

"Biz bir liman kentiyiz ve limanımız en eski antik limanlardan birisi. Türkiye'nin en büyük limanı konumundayız. Burada 10 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük değerlendiriliyor. Limanda şu anda doğrudan 3 bin dolaylı yoldan da 25 bin kişinin istihdamı söz konusu."

Hamit İzol Mersin Ticaret Odası Meclis Başkanı

"Mersin lojistiğin başkentidir. İstanbul'dan sonra en büyük filoya sahip. Limanın oluşu bütün bölgelere hitap ediyor."

Ali Hamza Pehlivan Mersin Valisi

"Şehrimiz her geçen yıl ihracatı arttıran bir il ve geçtiğimiz yıl 11 milyarın üzerine çıkan en çok ihracatı yapan 7'nci sıradayız."