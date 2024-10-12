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Cevdet Yılmaz: Savunma sanayi katkı payının tek kuruşu bile bütçeye gitmeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 16:38 Güncelleme: 12.10.2024 16:40
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Cevdet Yılmaz: Savunma sanayi katkı payının tek kuruşu bile bütçeye gitmeyecek

Kredi kartı limiti 100 bin TL üzerinde olan vatandaşlardan her yıl 750 lira Savunma Sanayi Katkı Payı alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz "Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

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