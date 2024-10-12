Cevdet Yılmaz: Savunma sanayi katkı payının tek kuruşu bile bütçeye gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

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