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Yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:46
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Yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri yol kenarında satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

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