Ekim ayı faiz kararı sonrası mevduat hesabı geldi! 90 bin TL'nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı faiz kararını açıkladı ve politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu gelişmenin ardından, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, mevduat hesabı üzerinden elde edilecek kazançları hesaplamaya yöneldi. Peki 90 bin TL'nin bir aylık getirisi ne kadar?
Bankalarda güncellenen mevduat faizi oranları, yatırımcıların dikkatini çeken en popüler tasarruf araçları arasında yer almaya devam ediyor. 1 aylık vadeli hesaplar için sunulan faiz oranları bankalar arasında değişirken nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuluyor. Peki, 90 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar olacak? Detaylı hesaplamalar ve bankalar arası karşılaştırmalar haberimizin devamında...
İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 90 bin TL için 1 aylık net kazançları:
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 3.930,49 TL
Vade Sonu Tutar: 93.930,49 TL
Fibabanka - Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 3.784,92 TL
Vade Sonu Tutar: 93.784,92 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 3.784,92 TL
Vade Sonu Tutar: 93.784,92 TL
Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 3.493,77 TL
Vade Sonu Tutar: 93.493,77 TL
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 3.420,98 TL
Vade Sonu Tutar: 93.420,98 TL
Not: Bu bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. En güncel faiz oranları ve detaylı bilgiler için bankaların şubelerine başvurabilir veya resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.