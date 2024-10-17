Ekim ayı faiz kararı sonrası mevduat hesabı geldi! 90 bin TL’nin aylık getirisi...

Bankalarda güncellenen mevduat faizi oranları, yatırımcıların dikkatini çeken en popüler tasarruf araçları arasında yer almaya devam ediyor. 1 aylık vadeli hesaplar için sunulan faiz oranları bankalar arasında değişirken nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuluyor. Peki, 90 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar olacak? Detaylı hesaplamalar ve bankalar arası karşılaştırmalar haberimizin devamında...

İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 90 bin TL için 1 aylık net kazançları:

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 3.930,49 TL

Vade Sonu Tutar: 93.930,49 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 3.784,92 TL

Vade Sonu Tutar: 93.784,92 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 3.784,92 TL

Vade Sonu Tutar: 93.784,92 TL

Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 3.493,77 TL

Vade Sonu Tutar: 93.493,77 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 3.420,98 TL

Vade Sonu Tutar: 93.420,98 TL

Not: Bu bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. En güncel faiz oranları ve detaylı bilgiler için bankaların şubelerine başvurabilir veya resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.