Piyasanın gözü Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi gelecek mi?
Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu ağustos ayı toplantısı bugün yapılacak. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak toplantı sonunda politika faiz oranı açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? Piyasaların beklentisi ne? Yıl sonu faiz oranı tahminleri netleşti mi? İşte detaylar...
Piyasalarda gözler faiz kararlarına çevrildi. Eylül ayına az bir süre kala Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçleniyor.
Öte yandan, Merkez Bankası'nın da bu hafta açıklanacak faiz kararı, piyasaların odağına yerleşti. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası 2024 Ağustos faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...
TÜM GÖZLER SAAT 14.00'TE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'de açıklanacak.
PİYASALARIN MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ NE?
AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
YIL SONU FAİZ NE OLACAK?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
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