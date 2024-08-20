Borsa İstanbul’da endeks açılışta yine 10 bin puanın üzerinde | BIST 100 endeksi 20 Ağustos 2024 açılış puanı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 düşüşle 10.038,19 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.