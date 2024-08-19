Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 232,25 puan artarak 10.054,20 puandan kapandı. İşte yükselen endeksler...
BIST 100 endeksi, güne 45,02 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.866,98 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.796,63 puanı, en yüksek 10.061,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artışla 10.054,20 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,66, mali endeks yüzde 2,50, hizmetler endeksi yüzde 2,09 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 297,44 puan ve yüzde 2,78 kazançla 10.982,54 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 504 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 504 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 artarak 2 milyon 750 bin liraya çıktı.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,24'den gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,6288 lira, satışta 33,7636 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,5872 lira, satışta 33,7218 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 146,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 78,9 dolardan işlem görüyor.
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