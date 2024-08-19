Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.