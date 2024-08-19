Çalışanlar dikkat! Çalışma saatleriyle ilgili büyük devrim! Yeni düzenleme son virajda

ÇALIŞMA SAATLERİNE YENİ AYAR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini açıklamış, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti.