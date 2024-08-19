TÜİK kritik veriyi açıkladı! 2024’ün ikinci çeyrek işsizlik oranı belli oldu | TÜİK Nisan-Haziran 2024 işgücü istatistikleri

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3, kadınlarda %11,7 olarak tahmin edildi.



MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,0 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.