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Bakan Şimşek'ten yeni vergi sistemi açıklaması: Adalet güçleniyor

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 13:23
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Bakan Şimşek’ten yeni vergi sistemi açıklaması: Adalet güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" dedi.

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