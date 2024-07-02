Tasarruf tedbirlerine yakın takip! AK Parti'den yasa teklifi hazırlığı | Dikkat çeken cezai yaptırım detayı
Hükümet, kamuda tasarruf önlemlerini yakından takip edecek sistem kuruyor. Önlemlere uyulup uyulmadığı anlık takip edilecek. Teklif, önlemlere uymayan kamu görevlilerine cezai yaptırım da öngörüyor.
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubu ekonomik paketin yasal ayağı için iki ayrı yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Bu tekliflerden biri vergi, diğeri de tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.
AK Parti kısa süre içinde tasarruf tedbirleri ile ilgili teklifi Meclis Başkanlığı'na sunacak. Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak teklifte yer alan değişiklikler şöyle:
TASARRUF SİSTEMİ KURULUYOR
Sabah'ın haberine göre Geçen haftalarda açıklanan kamudaki tasarruf tedbirlerinin eksiksiz uygulanması için takip sistemi kurulacak. Daha önceki dönemlerde yayınlanan tasarruf genelgelerinde böyle bir mekanizma yer almıyordu.
TASARRUF TEDBİRLERİ TAKİP SİSTEMİ
Bakanlıklar ve kamu kurumlarının önlemlere uyup uymadığı anlık takip edilecek. Bu kapsamda uygulamalar Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi ve Kamu Filo Yönetim Sistemleri aracılığı ile izlenecek.
KURUMLARDA SORUMLULAR OLACAK
Her bakanlıkta, tasarruf tedbirlerini takip eden bakan yardımcıları olacak. Kurumlarda üst düzey yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından önlemler denetlenecek.
CEZAİ YATIRIM GELECEK
Tedbirlerin aksamadan hayata geçirilmesi için kamu personeline bazı yaptırımlar uygulanacak. Devlet Memurları Kanunu'nda uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalar öngörülüyor.
Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlileri için bu cezalardan biri verilecek. Hangi durumda hangi cezanın verileceği üzerindeki çalışma halen devam ediyor.
TEKLİFTE NELER YER ALIYOR
Tasarruf ile ilgili yasa teklifinin içinde bu mekanizmaların kurulmasının yanı sıra defterdarlık ve vergi dairelerinin birleştirilmesi, kamudaki araç satışlarında Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmesi gibi konular da bulunuyor.
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