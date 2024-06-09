Kamuda tasarrufa sıkı denetim! Yapay zeka ile takip edilecek





"VERİMSİZ HARCAMA ALANLARI TASFİYE EDİLECEK"

Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde Bakanlığının Muhasebat ve Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri tarafından önemli bir projeye imza atıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yapay zekayla, karar verme ve politika geliştirme süreçlerinin etkinliği artırılacak, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacak, kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısı oluşturularak iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak."