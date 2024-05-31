AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor! Etkinlikte tasarruf tedbirlerinden taviz yok | İşte alınan önlemler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti kampı Kızılcahamam'da başlayacak. Milletvekilleri ve katılımcılar bugün otele yerleşecek, 1 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla kamp resmen başlamış olacak. Kamuda tasarruf hamlesini başlatan AK Parti, alacağı tedbirlerle de kamuya örnek olmaya özen gösterecek. İsrafın önüne geçebilmek için mikro önlemler alınacak.
Kamuda tasarruf hamlesini başlatan AK Parti, alacağı tedbirlerle de kamuya örnek olmaya özen gösterecek. İsrafın önüne geçebilmek için mikro önlemler alınacak. Katılımcılar tedbirlere uymak zorunda kalacak.
Kampa vekiller aileleri ile katılmayacak, otelde de tasarruf tedbirleri kapsamında her odayı 2 vekil paylaşacak. Basılı doküman dağıtılmayacak. Dokümanların dağıtımı dijital olarak yapılacak. Katılımcıların önemli bir kısmı genel merkezden kaldırılacak otobüslerle kamp yerine ulaşacak.
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Sabah'ın haberine göre Kampta oturumlar 15 Temmuz Gaziler Salonu'nda gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın moderatörlüğünde Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in sunumları olacak. TBMM Parti Grup çalışmaları oturumunda ise TBMM Parti Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üyelerinin sunumları gerçekleştirilecek.
Meclis oturumunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından eğitim oturumu yapılacak. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde Ekonomi, Enerji ve Tarım oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum yapacak. AK Parti'nin başıboş sokak hayvanlarına yönelik taslağı da bu oturumda gündeme gelecek. Kampın son günü adalet. güvenlik ve dış politika oturumu, genel istişare ve değerlendirme ile Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması gerçekleştirilecek.
FİLİSTİN'DE YAŞANAN DRAMA YÖNELİK HASSASİYET KAMP BOYUNCA SÜRECEK
İnsan Hakları Başkanlığı olarak da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle ve bu saldırılara dikkat çekmek amacıyla söz konusu kampta bir resim sergi açılacak. Başkan Erdoğan da sergiyi gezecek. Kampta Filistin hassasiyeti nedeniyle geçmiş dönemde yapılan bakan ve vekillerin voleybol veya basketbol turnuvaları olmayacak.
KAMPTA DOĞURGANLIK ORANI ETKİNLİĞİ
Kamp sürecinde ele alınacak ana konulardan biri de doğurganlık oranındaki azalma olacak. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yarın (cumartesi) AK Parti 31'nci istişare kampında doğum oranları ve nüfus üzerine etkinlik düzenlenecek. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık hızının 1,51'e gerilemesini "Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" diyerek tehlikeye dikkat çekmişti.
Bu kapsamda Emine Erdoğan da nüfus problemine çözüm için kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek. Doğum oranlarının azalma nedenleri araştırılacak. Kadın doğum uzmanı Prof . Dr. İnci Kahyaoğlu Türkiye'nin doğum oranında yaşanan azalmaya dikkat çekecek. Program kapsamında Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da doğurganlık hızının en düşük olduğu illerle ilgili çalışmaları aktaracak.
HAZIRLANAN RAPORLAR ELE ALINACAK
Doğum hızının düşmesiyle ilgili birimlerin hazırladığı raporlar da yarınki etkinlikte değerlendirilecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek etkinliğe MYK, MKYK üyeleri, kurucu üyeler, merkez disiplin kurulu üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, 28'nci dönem kadın milletvekilleri, birim başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları MYK ve MKYK üyeleri katılacak.
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