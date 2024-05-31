AK Parti kampı yoğun gündemle başlıyor! Etkinlikte tasarruf tedbirlerinden taviz yok | İşte alınan önlemler

Meclis oturumunun ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından eğitim oturumu yapılacak. Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş moderatörlüğünde Ekonomi, Enerji ve Tarım oturumunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sunum yapacak. AK Parti'nin başıboş sokak hayvanlarına yönelik taslağı da bu oturumda gündeme gelecek. Kampın son günü adalet. güvenlik ve dış politika oturumu, genel istişare ve değerlendirme ile Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması gerçekleştirilecek.