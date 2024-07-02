Piyasalarda gözler Fed ve ECB’de! Faiz indirimi beklentileri sürüyor mu?





Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,2 gerileyerek günü 32,6553'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,6730 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

16.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, mayıs ayı JOLTS açık iş sayısı

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