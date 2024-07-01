Türkiye’de vergi sistemi A’dan Z’ye değişiyor! Az kazanan az çok kazanan çok vergi ödeyecek! Doktor, mühendis, kuyumcu, diş hekimi...

AZ KAZANAN 'AZ' ÇOK KAZANAN 'ÇOK' VERGİ ÖDEYECEK



Bakan Şimşek bugün katıldığı bir programda yeni vergi paketiyle birlikte yurtiçinde asgari kurumlar ve gelir vergisi alanlarında çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "Türkiye'de geçen sene ortalama bir kuyumcunun vergi matrahı 16 bin 46 lira, doktorların ise aylık ortalama matrahı 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği ortalama kişi başı matrahı 17 bin 805 lira. Bütün bu sektörlerde yetki alacağız gidip hasılat tespiti yapacağız. O hasılata aykırı beyanda bulunanlarda izah isteyeceğiz. Bu izahlar tatmin edici değilse gereğini yapacağız. Dolayısıyla biz kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.