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Türkiye'de vergi sistemi A'dan Z'ye değişiyor! Az kazanan az çok kazanan çok vergi ödeyecek! Doktor, mühendis, kuyumcu, diş hekimi...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 16:34 Güncelleme: 01.07.2024 16:39
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Türkiye’de vergi sistemi A’dan Z’ye değişiyor! Az kazanan az çok kazanan çok vergi ödeyecek! Doktor, mühendis, kuyumcu, diş hekimi...

Türkiye'de doktor, mühendis, diş hekimi ve kuyumculuk gibi meslek gruplarında çalışan vatandaşların lüks yaşamlarına karşılık ödedikleri vergi miktarı çok düşük seviyede kalıyor. Hükümet bu konuda yeni bir adım atarken hazırlanan vergi paketinde bu tarz fazla kazanç elde eden meslek gruplarına ilişkin yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide adaleti sağlayacak yeni düzenlemeyi açıkladı.

VERGİ UYUMSUZLUĞU SON BULACAK

Buna göre yeni vergi paketi içinde kazancı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk olanlara yönelik düzenlemeler yer alacak. Buna göre doktor, mühendis, diş hekimi ve kuyumcular ve bazı serbest meslek gruplarının kazancıyla tutarsız ödedikleri vergilere ayar verilecek.

AZ KAZANAN 'AZ' ÇOK KAZANAN 'ÇOK' VERGİ ÖDEYECEK

Bakan Şimşek bugün katıldığı bir programda yeni vergi paketiyle birlikte yurtiçinde asgari kurumlar ve gelir vergisi alanlarında çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "Türkiye'de geçen sene ortalama bir kuyumcunun vergi matrahı 16 bin 46 lira, doktorların ise aylık ortalama matrahı 27 bin 376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Avukatlarımızın beyan ettiği ortalama kişi başı matrahı 17 bin 805 lira. Bütün bu sektörlerde yetki alacağız gidip hasılat tespiti yapacağız. O hasılata aykırı beyanda bulunanlarda izah isteyeceğiz. Bu izahlar tatmin edici değilse gereğini yapacağız. Dolayısıyla biz kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni vergi sistemi nasıl olacak?Yeni vergi sistemi nasıl olacak?

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