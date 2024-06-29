Türkiye’nin gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak? İş dünyasından flaş mesajlar: Yeni ortaklık ve pazarların önü açıldı

Nail Olpak



NAİL OLPAK - DEİK Başkanı:

Bu kararı, ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım ile finansman çekilmesi ve uygulanmakta olan politikalara güvenin daha da artması açısından çok değerli buluyoruz.