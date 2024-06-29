Türkiye'nin gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak? İş dünyasından flaş mesajlar: Yeni ortaklık ve pazarların önü açıldı
Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yıl sonra gri listeden çıkarılması piyasalar tarafından büyük sevinçle karşılandı. İş dünyasının önde gelen isimleri de bu kararla birlikte Türkiye'ye doğrudan yatırımın önünün açıldığına dikkat çekerken, yeni yurt dışı ortaklıkları ve pazarların önünün açılacağına vurgu yapıldı.
Türkiye, Singapur'da düzenlenen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu'nun ardından Ekim 2021'den beri dahil olduğu gri listeden çıkarıldı. İş dünyasının önde gelen isimleri konuyu değerlendirdi.
MAHMUT ASMALI - MÜSİAD Başkanı:
Ülke ekonomimizin uluslararası kamuoyu nezdinde güvenilirliği gözle görünür bir şekilde arttı. FATF'ın ülkemizi gri listeden çıkarması, bizleri oldukça memnun etmiştir.
NAİL OLPAK - DEİK Başkanı:
Bu kararı, ülkemizin uluslararası finansal piyasalardaki itibarının yükselmesi, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım ile finansman çekilmesi ve uygulanmakta olan politikalara güvenin daha da artması açısından çok değerli buluyoruz.
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU - TOBB Başkanı:
Karar, Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır.
ŞEKİB AVDAGİÇ - İTO Başkanı:
Türkiye şimdi hak ettiği yerde. Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır.
SİNAN ÖNCEL - BMD Başkanı:
Karar, Türkiye ekonomisine güveni ve uluslararası finans kuruluşlarının firmalarımızla çalışma isteğini artıracak. Markalarımızın yeni yurtdışı ortaklıkları yapabilmelerinin yolunu açan kararın, hayırlı olmasını diliyorum.
MUSTAFA GÜLTEPE - TİM Başkanı:
Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak. Finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesine teşvik edecek. Karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası.
ORHAN AYDIN - ASKON Başkanı:
Uluslararası arenada Türkiye'nin eli güçlenecek. Uluslararası yatırım fonlarının Türkiye'ye yatırım imkânı yeniden oluştu. Ayrıca sınır ötesi işlemler ve kredi temininde de bu kararın olumlu anlamda dönüşleri olacak.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ:
Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın kararıyla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır.
IŞINSU KESTELLİ - İTB Başkanı:
Ekonomide rasyonel politikalara dönüşün hızını artıracak, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir dış kaynak imkânı sağlayacaktır. Her şeyin ötesinde, ülkemize yakıştırılmaya çalışılan 'kanunsuzluk-kuralsızlık' algısının yıkılmasına katkı verecektir. Emeği geçenleri kutluyoruz.
SEYİT ARDIÇ - ASO Başkanı:
Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak.
GÜRSEL BARAN - ATO Başkanı:
Bu karar, özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında ülkenin imajını güçlendirecek.
ENGİN AKSOY - YASED Başkanı:
FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarması, ülkeye gelecek yeni uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir gelişme.
KARAR TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?
Finansal sisteme güven artacak.
Uluslararası kaynak girişi ivmelenecek.
Borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacak.
TL cinsi varlıkların cazibesi güçlenecek.
Uygulanan politikalara güven perçinlenecek.
Uluslararası piyasalarda itibar güçlenecek.
Yabancıların Türk firmalarla çalışma isteği artacak.
Yeni yurtdışı ortaklıkları ve pazarların önü açılacak.
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