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'Canon' Rekabet Kurulu'nun radarında! Dev ceza

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 20:33 Güncelleme: 28.06.2024 20:35
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’Canon’ Rekabet Kurulu’nun radarında! Dev ceza

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ'nin (Canon) rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Rekabet Kurulu'nun değerlendirmesi sonucu kanun ihlali yapan dev markaya 38 milyon 300 bin TL para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ hakkında (Canon) kararı verdi. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirkete yönelik yürütülen soruşturma süreci ve alınan karara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şirketin baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

4 HAZİRAN'DA SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI

Kuruluş hakkında 11 Mayıs 2023'te soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Canon'un sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin, bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale bulunarak yeniden satış fiyatlarını tespit edip etmediğinin araştırıldığı kaydedildi. Açıklamada, konuya ilişkin sözlü savunma toplantısının da 4 Haziran'da gerçekleştirildiği aktarıldı.

CANON'A 38 MİLYON TL'LİK CEZA!

Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şirkete 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği belirtildi.

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