’Canon’ Rekabet Kurulu’nun radarında! Dev ceza

CANON'A 38 MİLYON TL'LİK CEZA!

Yapılan değerlendirme sonucu Canon'un yeniden satıcıların fiyatlarını tespit ederek 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şirkete 38 milyon 300 bin 958 lira idari para cezası verildiği belirtildi.