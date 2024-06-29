Ne borsa ne dolar! Bu hafta sadece o kazandırdı | Dolar, euro, altın ve borsada son durum
24 Haziran 2024 Pazartesi günü ile başlayan haftada yatırımcısına borsa, altın ve dolar kaybettirirken; euro kazandırdı. BIST 100 endeksinde ise hafta boyunca en çok prim yapan hisse Şekerbank oldu.
Bu hafta yatırım araçlarından borsa altın ve dolar kaybettirirken avro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.486,70, en yüksek 10.824,21 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,71 değer kaybederek 12.089,04 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,82 azalışla 10.078,89 puan, Sanayi Endeksi 0,80 kayıpla 14.361,62 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,73 değer kaybıyla 13.752,68 puan oldu.
ŞEKERBANK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,16 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı, yüzde 11,66 ile Anadolu Efes, yüzde 8,79 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,93 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,04 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 10,38 ile Kaleseramik şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 575 milyar 141 milyon lirayla Koç Holding, 472 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 426 milyar 75 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
ALTIN VE DOLAR DÜŞTÜ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,24 azalışla 2.452 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,67 kayıpla 16 bin 200 liraya düştü. Doların satış fiyatı yüzde 0,05 azalışla 32,8170 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,02 yükselişle 35,1220 lira oldu.
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