Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi! 28 Haziran’da Türkiye gri listeden çıkacak mı? Temmuz başında Moody’s Türkiye’nin kredi notunu artıracak mı?

Gözler bir yandan Merkez Bankasının açıklayacağı kararda diğer taraftan 28 Haziran'da Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor. Temmuz başında da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Moody's Türkiye'nin kredi notunu attıracak görüşü de ekonomi uzmanları tarafından söylenenler arasında yer alıyor.

Borsada 3 ayaklı ralli beklentisinde ki son durumu ve piyasalara dair tüm beklentileri A Haber canlı yayınına katılan sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya aktardı. İşte detaylar…

Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya

"Öncelikle Türkiye borsamız ve dünya borsaları güzel gidiyor. Avrupa'da, Amerika'da borsalar rekor kırarken Türkiye borsasında da yatırımcıların rekor kırdıklarını gözlemledik. Şimdi ise bunun devam edip etmeyeceği önemli çünkü bu yıl içerisinde enflasyon hedefimiz yüzde 40'lar seviyesinde diyebiliriz. Borsa'nın da bunun üzerinde getirip getirmeyeceği de en önemli sorunlardan bir tanesi. Çünkü reel de satın alma kazancını arttıracak mı bunu merak ediyoruz."