Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi! 28 Haziran’da Türkiye gri listeden çıkacak mı? Temmuz başında Moody's Türkiye’nin kredi notunu artıracak mı?
Borsada 3 ayaklı ralli mi bekleniyor? 28 Haziran’da Türkiye gri listeden çıkacak mı? Temmuz başında Moody's Türkiye’nin kredi notunu artıracak mı? Sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya tüm merak edilenlerin cevabını A Haber’de aktardı. İşte detaylar…
Gözler bir yandan Merkez Bankasının açıklayacağı kararda diğer taraftan 28 Haziran'da Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor. Temmuz başında da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Moody's Türkiye'nin kredi notunu attıracak görüşü de ekonomi uzmanları tarafından söylenenler arasında yer alıyor.
Borsada 3 ayaklı ralli beklentisinde ki son durumu ve piyasalara dair tüm beklentileri A Haber canlı yayınına katılan sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya aktardı. İşte detaylar…
Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya
"Öncelikle Türkiye borsamız ve dünya borsaları güzel gidiyor. Avrupa'da, Amerika'da borsalar rekor kırarken Türkiye borsasında da yatırımcıların rekor kırdıklarını gözlemledik. Şimdi ise bunun devam edip etmeyeceği önemli çünkü bu yıl içerisinde enflasyon hedefimiz yüzde 40'lar seviyesinde diyebiliriz. Borsa'nın da bunun üzerinde getirip getirmeyeceği de en önemli sorunlardan bir tanesi. Çünkü reel de satın alma kazancını arttıracak mı bunu merak ediyoruz."
"Şu an itibariyle yılın ilk yarısı geride kalırken çok iyi bir performans sergiledik ve yüzde 44 civarında BİST düzeyi endeksinde artış var ki 1 yıllık enflasyon kadar getiriyi ilk 6 ayda sağlamış gibi duruyor. Banka endeksi yüzde 77'ye yükseldi, Teknoloji endeksi yüzde 60'ın üzerinde yükseldi ve borsada güzel bir trendimiz var. Bundan sonrası içinde olumlu havanın sürüp sürmeyeceği önemli."
Kaya 28 Haziran'da Türkiye gri listeden çıkıp çıkmayacağına dair "Gri listeden çıkarsak bu bizim için daha avantajlı hale gelecektir. Finansal kesimin ve reel sektörün ulaşımında para transferlerinde daha kolaylıklar sağlanacaktır. Elimizi güçlendirecek bir unsur olduğu için buradan gelecek bir pozitif hava borsaya katkı sağlayacaktır." dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Moody's temmuz başında Türkiye'nin kredi notunu attıracağı beklentisinin olduğunu söyleyen Kaya açıklamalarında "Türkiye'de son 10 yıldır kredi not artışı olmamıştı yeni başladık bir nevi toparlanma gibi gözüküyor. Önce Fitch sonra S&P Türkiye'nin notunu arttırdılar sırada Moddy's var beklentisi hakim. Temmuz ayı içerisinde not artacaktır ama asıl sürpriz yıl bitmeden S&P'den bir not artışı daha gelmesi halinde olabilir." dedi.
"Türkiye iyi gidiyor önümüzde ki aydan itibaren enflasyonun düşüşü göründüğü takdirde S&P'da notumuzu iyileştirmesi beklentisi daha da hakim olacaktır. Bu da yılın sonralarına doğru Türk borsasını ve ekonomisini destekleyecek bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır."
BORSADA HAREKETLİLİK
"Borsa şu an yatay hareket bandında devam ediyor. 10 ile 11 bin aralığın seyir ediyor 1 aydır. Bunun bir süre daha devam etmesini beklemek normal olabilir çünkü yurt dışı piyasalarda negatif hava oluşur oluşmaz mı diye de kontrol etmek gerekiyor."
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