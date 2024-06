Borsada 3 ayaklı ralli beklentisi! 28 Haziran’da Türkiye gri listeden çıkacak mı? Temmuz başında Moody’s Türkiye’nin kredi notunu artıracak mı?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Moody's temmuz başında Türkiye'nin kredi notunu attıracağı beklentisinin olduğunu söyleyen Kaya açıklamalarında "Türkiye'de son 10 yıldır kredi not artışı olmamıştı yeni başladık bir nevi toparlanma gibi gözüküyor. Önce Fitch sonra S&P Türkiye'nin notunu arttırdılar sırada Moddy's var beklentisi hakim. Temmuz ayı içerisinde not artacaktır ama asıl sürpriz yıl bitmeden S&P'den bir not artışı daha gelmesi halinde olabilir." dedi.