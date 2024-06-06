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Kırıkkale'nin el yapımı bez bebeklerine yoğun talep: 3 ülkeye gönderildi, sıra Dubai'de

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Kırıkkale’nin el yapımı bez bebeklerine yoğun talep: 3 ülkeye gönderildi, sıra Dubai’de

Kırıkkale'de kursiyerlerin ürettiği bebekler, yurt dışındaki talep artışı ile büyük ilgi görüyor. Daha önce İngiltere, Amerika ve Avustralya'ya ihraç edilen özel bez bebekler, şimdi de Dubai'ye gönderilmek için hazırlanıyor.

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