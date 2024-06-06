06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'nin milli uydusu yerli sigorta şirketine emanet

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
ABONE OL
Türkiye’nin milli uydusu yerli sigorta şirketine emanet

Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında toplandığı Türkiye Sigorta, ülkenin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın fırlatma öncesi operasyon risklerini üstlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör