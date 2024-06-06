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Tarsus'ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Tarsus’ta yerli tohum buğday hasadı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yerli tohum buğday hasadı yapıldı. Tarsus Belediyesi tarafından hasadı gerçekleştirilen buğdaylar, dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak için un haline getirilecek.

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