Türkiye’ye yatırım yağmuru! Yabancı sermaye inandı: 2 ayda 27.7 milyar dolar





YABANCI GİRİŞİNDE YOLUN BAŞINDAYIZ

YABANCI ilgisini arttığını ifade eden Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "Haziran ayında, Türkiye'nin gri listeden çıkması, ekonomide mevcut istikrarın devam edeceğine olan inancın artmasının ardından, doğrudan yabancı yatırımcıların da gelebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki 6 aylık dönemde, enflasyonun düşeceğine inanç ve TL'nin istikrar kazanacağı beklentisi artarsa, o zaman özellikle hisse senedi piyasasında daha ciddi yükselişler görülebilir. Son dönemlerde hem devlet tahvili hem hisse senedi piyasasında yabancı ilgisini görüyoruz. Fakat yabancı yatırımcı ilgisi açısından yolun daha çok başındayız. Bu ilginin, olumlu gelişmelerin ışığında, önümüzdeki 1-2 yıllık dönemde de devam etme olasılığını yüksek görüyoruz" dedi.