Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 15,51 ile kakaoda (kakaolu ürünler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 12,14 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay kakaodaki (kakaolu ürünler hariç) fiyat artışını yüzde 12,03 ile erkek giyim, yüzde 9,39 ile kadın giyim izledi.