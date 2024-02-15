HaberlerGaleriGençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira
Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira
Evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin TL değerindeki evlilik kredisinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte başvuru tarihi ve şartlarına yönelik soru işaretleri de yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları bugün başlıyor.