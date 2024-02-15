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Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira

Evlenecek genç çiftlere verilecek 150 bin TL değerindeki evlilik kredisinin ayrıntılarının belli olmasıyla birlikte başvuru tarihi ve şartlarına yönelik soru işaretleri de yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları bugün başlıyor.

Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:40
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Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik hayali kuran gençlere müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu üzerinden verilecek evlilik kredisinin başvuruları bugün başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira

Yeni evlenecek gençlere verilecek 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı, pilot il olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde başlayacak.

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Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira

Gençler bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Evlilik kredisine başvuracak gençlerin yaşlarının 18-29 olması ve 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

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Gençlere müjde! Evlilik kredisi başvuruları başladı | 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira

Gençlerin resmi nikahtan en az 2 ay, en fazla 6 ay önce başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Gençlik Fonundan ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençler yararlanabilecek.