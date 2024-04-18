Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali: Akkuyu! Ne zaman hizmete girecek?

BU SİSTEMLER KONTROL EDİLECEK

Aleksey Likhachev, 1'inci Ünite'de çalışmaların gidişatına ilişkin, "Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci Ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar." dedi.