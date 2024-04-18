Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali: Akkuyu! Ne zaman hizmete girecek?
Son dakika haberleri… Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımı son sürat devam ediyor. Peki nükleer enerji santrali ne zaman hizmete girecek? Nükleer enerji santralinin katkıları neler olacak? Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları anlattı.
Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde elektrik üretimi için geri sayım devam ediyor. Bir taraftan inşası tamamlanan ve açılışı yapılan reaktörde 'tam ölçeklı̇ başlatma ve ayarlama' işlemlerine başlanırken diğer taraftan 3 reaktörde inşa ve diğer işlemler devam ediyor.
BAŞLATMA VE AYARLAMA ÇALIŞMALARI…
Nisan ayının başlarında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ziyarette bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev 1'inci Güç Ünitesi'nde önemli aşamalardan biri olan başlatma ve ayarlama çalışmalarının başladığını duyurdu.
BU SİSTEMLER KONTROL EDİLECEK
Aleksey Likhachev, 1'inci Ünite'de çalışmaların gidişatına ilişkin, "Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci Ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar." dedi.
NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK
Peki nükleer enerji santrali ne zaman hizmete girecek? Nükleer enerji santralinin katkıları neler olacak? 3 reaktörde işlemler ne durumda? Türkiye'ye hangi katkıları olacak? Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları anlattı.
Halil İbrahim Uğur: Türkiye 100 yıllık hayaline doğru adım adım gidiyor. Bizler şu anda A Haber ekibi olarak Akkuyu Nükleer Enerji Sahası'nda bulunuyoruz ve buna şahitlik ediyoruz. Bölgede çalışmalar son surat devam ediyor. Reaktör içindeki ekipmanları kurumları sürüyor. 3. nesil bir nükleer enerji santrali yükselmeye devam ediyor.
Burada toplamda 4 reaktör bulunuyor. Her bir reaktör toplamda bin 200 megawatt kapasitesine sahip. Kullanım ömrü 60 yıl olarak tahmin ediliyor. Bu süreci tamamladıktan sonra bunu 20 yıl daha uzatmak mümkün olacak. 1. reaktörde başlatma ve ayarlama çalışmaları sürüyor ve artık son aşama diyebiliriz. Santral güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak üzere; ayarlama, kontrol ve test işlemleri yapılıyor.
Reaktördeki tüm ekipmanların devreye alınmasıyla birlikte sistemin entegre şekilde çalışması durumunda ortaya çıkacak parametreler uzman ekipler tarafından mercek altına alınıyor. Uzmanlar şu anda yakıt depolama havuzunun hidrolik testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlar halihazırda reaktöre yakıt yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılacak yeniden yükleme makinasının montajını yapıyor. Ana sirkülasyon pompa ünitelerinin elektrik motorlarının montajı tüm hızıyla sürüyor.
Su arıtma tesislerinin, buhar tedarik sisteminin, termal boru hatlarının inşaatı tamamlanırken 1. Güç ünitesinin pompa istasyonunda ekipmanlar monte edilerek ana vinç mekanizmaları da işletme alındı. Şu anda işler takvime uygun şekilde sürüyor. Bu yıl reaktördeki tüm sistemler kontrol ediliyor. Bu aşamada çevrim sistemleri de yer alıyor.
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