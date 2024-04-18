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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali: Akkuyu! Ne zaman hizmete girecek?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.04.2024 14:06
Son dakika haberleri… Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımı son sürat devam ediyor. Peki nükleer enerji santrali ne zaman hizmete girecek? Nükleer enerji santralinin katkıları neler olacak? Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları anlattı.
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