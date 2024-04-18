18 Nisan 2024, Perşembe
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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali: Akkuyu! Ne zaman hizmete girecek?
Son dakika haberleri… Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımı son sürat devam ediyor. Peki nükleer enerji santrali ne zaman hizmete girecek? Nükleer enerji santralinin katkıları neler olacak? Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları anlattı.