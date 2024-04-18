GİB'den "pişmanlık" açıklaması! Başvurana ceza yok

DÜZENLİ ÖDEYENE TEŞEKKÜR

Başkanlık, kira ve ücret gibi gelirleri için beyanname veren 1,8 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı açısından bildirimde bulunan 2,6 milyon mükellefe SMS göndererek, beyannamelerini zamanında verdiği için teşekkür etti.

GİB, beyan döneminin sona ermesinin ardından kira, ücret ve değer artış kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükellefleri de saptadı.

Bankalar, sigorta şirketleri, tapu ve nüfus idaresi başta olmak üzere çok sayıda kurumdan elde edilen bilgiler kullanılarak yapılan analizler neticesinde, kiraya verdiği konutlar aracılığıyla gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 362 bin mükellef belirlendi.