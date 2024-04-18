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Kayseri'de çiftçilere 700 ton tohum dağıtıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Kayseri’de çiftçilere 700 ton tohum dağıtıldı

Kayseri'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 700 ton sertifikalı nohut, aspir, yeşil mercimek, sorgum sudan ve kuru fasulye tohumunun dağıtımı yapıldı.

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