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A Haber Akkuyu Nükleer Santrali'nin kalbinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 15:18
Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapımı sürüyor. İlk üretimin yıl sonu yapılması planlanıyor.
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A Haber Akkuyu Nükleer Santrali’nin kalbinde
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