Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emeklilere seyyanen zam var mı? Bakan Işıkhan’dan merak edilen sorulara yanıt...

Türkiye'de geçtiğimiz dönemde yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki defa asgari ücrete zam yapıldı. Asgari ücret, en son ocak ayında 2024 yılı için net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi.

2023 yılının temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldığı için, 2024 yılında da ara zam olup olmayacağı gündemdeydi.