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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emeklilere seyyanen zam var mı? Bakan Işıkhan'dan merak edilen sorulara yanıt...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emeklilere seyyanen zam var mı? Bakan Işıkhan’dan merak edilen sorulara yanıt...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada merakla beklenen asgari ücrete ve emeklilere yapılacak zamma ilişkin konuştu. Asgari ücrete Temmuzda ara zam olmayacağını söyleyen Bakan Işıkhan ayrıca emeklilere ilişkin "Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de geçtiğimiz dönemde yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki defa asgari ücrete zam yapıldı. Asgari ücret, en son ocak ayında 2024 yılı için net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi.

2023 yılının temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldığı için, 2024 yılında da ara zam olup olmayacağı gündemdeydi.

Konuya dair net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

"ARA ZAM OLMAYACAK"

TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Bakan Işıkhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Işıkhan, temmuz ayında asgari ücret ve emekli maaşlarına herhangi bir ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Asgari ücret ve emeklilere ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç bu şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz; en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklı farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacaktır" dedi.

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