Öğretmen atamasında takvim ve kadro belli mi? Bakan Yusuf Tekin'den flaş açıklama
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Takvim de sayı da belli değil, belli olunca açıklayacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin kamuoyunda konuşulan rakamların büyük oranda eksik ya da yanlış olduğunu belirterek, yapılacak değerlendirmelerin ardından sayının açıklanacağını bildirdi.
Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da söyledi zaten. Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım." dedi.
Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını aktardı. "Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu" dile getiren sendikaların bulunduğunun anımsatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:
"Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman bütün bu rakamları da açıklayacağız. Net rakamları da açıklayacağız. Biz, ihtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız."
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