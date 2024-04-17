Öğretmen atamasında takvim ve kadro belli mi? Bakan Yusuf Tekin’den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin kamuoyunda konuşulan rakamların büyük oranda eksik ya da yanlış olduğunu belirterek, yapılacak değerlendirmelerin ardından sayının açıklanacağını bildirdi.



Bakan Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da söyledi zaten. Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım." dedi.