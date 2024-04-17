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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yanıtladı! Asgari ücrete ara zam ve emeklilere ek zam açıklamaları

AA
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Giriş: 17.04.2024 13:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi. Bakan Işıkhan, "Emekliler Yılı ile ilgili olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşu ile protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Belli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde gazeteci ve basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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