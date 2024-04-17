En düşük emekli maaşı artacak mı? Emekliye ek zam olacak mı? Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Işıkhan, asgari ücrete ara zam gündemimizde yok dedi. Bakan Işıkhan emekli maaşlarıyla ilgili "Enflasyon farkı temmuzda maaşlara yansıtılacak" dedi.

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