Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Ulusal Vefa Programı'nın bütçesi yükseltildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nın bütçesinde artışa gidildiğini duyurdu. Programın daha etkin ve kapsamlı yürütülmesi için bütçesinin 2,8 milyar TL'ye yükseltildiği duyuruldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yıl ki bütçesini 2,8 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.
Bakanlık olarak yaşlı ve engelli vatandaşların sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalıştıklarını bildiren Göktaş, sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.
Geçen yıl Ulusal Vefa Programı'na, yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 1,6 milyar lira kaynak aktardıklarını hatırlatan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yıl ki bütçesini 2,8 milyar liraya yükselttik." bilgisini verdi.
PROGRAMDAN YAKLAŞIK 128 BİN KİŞİ YARARLANDI
Ekiplerin, engelli ve yaşlı vatandaşların hanelerini düzenli şekilde ziyaret ederek ev ve kişisel temizliklerini sağlayacaklarını belirten Göktaş, ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bu kaynağın aktarılacağını bildirdi.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "2022 yılının Ağustos ayında ulusal program haline getirdiğimiz Ulusal Vefa Programı'ndan şimdiye kadar yaklaşık 128 bin vatandaşımız yararlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarını korumak üzere farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olacağız."
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