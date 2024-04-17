Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Ulusal Vefa Programı’nın bütçesi yükseltildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yıl ki bütçesini 2,8 milyar liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.