Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber’de | Enflasyon için tarhi verdi! Emeklilere kritik mesaj

900 BİN İSTİHDAM ARTIŞI

Cevdet Yılmaz: Ekonomi verileri son derece olumlu. İstihdam sadece ekonomik bir rakam değildir aynı zamanda sosyal açıdan çok kıymetlidir. İstihdamın artması demen aslında toplu yayılması anlamına gelir. Daha fazla hanenin refahının artması anlamına gelir. Biz de 900 bine yakın bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici. Bu insanları aileleri ve çevreleriyle birlikte düşünürseniz yeni iş imkanına kavuşması sosyal açıdan çok önemli.

Orta Vadeli Program'da 10.1 olarak işsizliği tahmin etmiştik bundan çok daha iyi bir rakam geldi. Tek haneli bir işsizlik 2023 yılını kapatmış olduk. Önümüzdeki bu jeopolitik gerilimlere rağmen tarihimizin en büyük depremini yaşamamıza rağmen bunu yaptık. Dünyada ticaretin ekonominin tarımın tarihsel ortalamalarının oldukça altına olmasına rağmen Türkiye büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdi. Önümüzdeki dönemde genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere bu güçlü performansının devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun düşürüldüğü istikrarlı bir ortamda istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.