Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de | Enflasyon için tarhi verdi! Emeklilere kritik mesaj
Türkiye Pazar günü sandık başına gidiyor. Ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a konul olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "900 bine yakın istihdam artışı görüyoruz." dedi. İşsizlikteki düşüş rakamlarına dikkat çeken Yılmaz, "Enflasyon 2026’da tek hane olacak. Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için pazar günü sandık başına gidecek. Bu süreçte ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a konul olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "900 bine yakın istihdam artışı görüyoruz. İşsizlikte tek haneli rakamla 2023 yılını kapattık." dedi.
900 BİN İSTİHDAM ARTIŞI
Cevdet Yılmaz: Ekonomi verileri son derece olumlu. İstihdam sadece ekonomik bir rakam değildir aynı zamanda sosyal açıdan çok kıymetlidir. İstihdamın artması demen aslında toplu yayılması anlamına gelir. Daha fazla hanenin refahının artması anlamına gelir. Biz de 900 bine yakın bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici. Bu insanları aileleri ve çevreleriyle birlikte düşünürseniz yeni iş imkanına kavuşması sosyal açıdan çok önemli.
Orta Vadeli Program'da 10.1 olarak işsizliği tahmin etmiştik bundan çok daha iyi bir rakam geldi. Tek haneli bir işsizlik 2023 yılını kapatmış olduk. Önümüzdeki bu jeopolitik gerilimlere rağmen tarihimizin en büyük depremini yaşamamıza rağmen bunu yaptık. Dünyada ticaretin ekonominin tarımın tarihsel ortalamalarının oldukça altına olmasına rağmen Türkiye büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdi. Önümüzdeki dönemde genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere bu güçlü performansının devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun düşürüldüğü istikrarlı bir ortamda istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.
İŞTE EKONOMİNİN PAROLASI
Bizim için en önemlisi sürdürebilir büyüme. Büyümeyen bir ekonomi istihdam üretemez. Ancak istihdam esnekliği dediğimiz bir durum var. Her büyümede eşit oranda istihdam üretmiyor. Biz istihdam dostu büyüme derken bunu ön plana çıkaracağız. Gençlerin kadınların daha fazla istihdamına dönük iş modelleri olacak. Hizmet sektörü başta olmak üzere part time çalışma anlayışı olacak. Bir taraftan beceri geliştirme konularına önem vereceğiz. Bu yönce bazı çalışmalar başlattık. Eğitim isteminden aldığımızla iş gücü piyasalarının ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyi sağlayacağız. Bunlar istihdam açısına oldukça önemli.
TÜRKİYE PAZAR GÜNÜ SANDIK BAŞINDA
Yerel seçimlerde demokrasi şöleni yaşayacağız. Teşkilatımız sadece seçim zamanı değil her zaman sahada. AK Parti Kurumsallaşmış bir yapı. Genel seçim ile yerel seçim bir miktar farklı. İkisinde de ortak tartışmalar oluyor ama genel seçim daha fazla siyasetin ideolojik tartışmaların olduğu seçimler oluyor. Ülkenin makro politikaları genel seçimlerde ön planda oluyor. Yerel seçimler daha renkli oluyor. Bu noktada yerel gündemler ön plana çıkıyor. Yerel hizmetler ve projeler konuşuluyor. Yerel hassasiyetler ve adayın karşılığı önemli oluyor. Nasıl ki geçtiğimiz mayıs ayında bir demokrasi şöleni içinde yaşadıysak. Yerel seçimleri de aynı şekilde yaşayacağız.
TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGELERDE YAŞAM
Terör bitti bölge büyümeye başladı. Geçmişin ihmalleri kapatıldı, güven ve huzur sağlandı. Yatırımlarla istihdam sağlandı. Tersine göç başlamış durumda. Yatırım ortamı sağladık. Huzur ve güven ortamının sağlanması önemli. Demokrasinin ve kalkınmanın temeli aslında huzur ve güvendir. Bu sağlandı. Kamu yatırımları olarak muazzam işler yapıldı ve dönüşümler yaşandı. Üniversiteler kuruldu, havalimanları yapıldı. Duble yollar inşa edildi. Kırsal alan Köydes ve benzeri projelerle çok ciddi hizmetler gitti. Devletin eli en çok bu bölgede hissedildi. Burada olumlu yönde bir ayrımcılık yapıldı. Biz hem bugünün ihtiyaçlarını karşıladık hem de geçmişin ihmallerini kapatmaya çalıştık. Bizim için 81 ilde vatandaşlarımız da eşittir.
İSTANBUL YARIŞINDA ATMOSFER NASIL?
Biz İstanbul'da kazanacağımızı düşünüyoruz. Bir 5 yıl daha İstanbul'un yatırımsızlığa tahammülü yok. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'a olan vaatlerini bile hatırlamıyor.
31 MART SONRASI EKONOMİ
Siyasi iradenin desteklediği bir Orta Vadeli Program var. Enflasyon 2026'da tek hane olacak. Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız. Biz her zaman çalışanlarımızdan ve emeklimizden yana olduk. Hiçbir zaman onları enflasyona ezdirmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel prensibi budur. 2002 yılından beri buna çok dikkat ediyoruz. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik bunun yanında gücümüz nispetinde refah artışından pay dağıtımı yaptık. Türkiye büyür ve kalkınırken sosyal adalet çerçevesinde tüm sosyal kesimlerin bu nimetlerin bundan faydalanması için elimizden gelen gayreti gösterdik.
BÜYÜME VE MAAŞ ZAMMI! KRİTİK MESAJ
Son zamanda emekli ve çalışanlarımıza dönük ilave aldığımız tedbirler var. Kanun gereği yapılan artışların dışında ilave yaptığımız artışlarla bütçemizde 300 milyar TL yeni bir harcama kalemi oluşturduk. Bunun dışında emeklilerimize dönük promosyon çalışması yaptık. 8 bin ila 12 bin TL arası bir düzenleme yapıldı. Bayram ikramiyeleri yüzde 50 arttı. Emekliler yılı ilan ettik ve bakanlıklarımız çeşitli çalışmalar hazırlıyor. Büyümemiz devam ettikçe deprem yükümüz hafifledikçe tüm sosyal kesimlere olduğu gibi emeklilerimize de daha fazla destek olacağız. Yüzde 50 artış sadece 6 aylık olan bir artış 2. altı ayda haliyle artışlar yaşanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!