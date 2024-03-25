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Emekli bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplarda! Kim hangi gün ödeme alacak? Bakanlık duyurdu...

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Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Emekli bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan arasında hesaplarda! Kim hangi gün ödeme alacak? Bakanlık duyurdu...

Milyonlar emekliye ödenecek 3 bin TL'lik bayram ikramiyelerini kimin hangi gün alacağı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullanırken detaylar da açıklandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere verilecek 3 bin TL'lik bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı paylaşımda ikramiyelerin 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacağını ifade ederken, kimlerin hangi gün ödeme alacağı da belli oldu.

TARİHLER BELLİ OLDU

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı infografiğe göre; 4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü; 17 ve 18 olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan; 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına ise 5 Nisan'da ikramiyeleri yatırılacak. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlarda ise ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3,4 ve 5 olanlara da aylıkları ile birlikte 3 ve 5 Nisan günleri arasında yatırılacak

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da yaptığı miting programında emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.

Başkan Erdoğan "Bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

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