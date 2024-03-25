Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan işgücü istatistikleriyle ilgili ilk yorum: OVP hedefinin de ötesinde...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılına ait işsizlik verileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, "İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere inmiştir." dedi. Yılmaz ayrıca, "Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılına ait işsizlik verileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, "İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere inmiştir." dedi. Yılmaz ayrıca, "Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.
İşte Cevdet Yılmaz'ın o paylaşımı
İşsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı, yüzde 10,1 olan OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere inmiştir.
İstihdam edilenlerin sayısı OVP'deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması işgücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir.
İstihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 seviyesine yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranında ve işgücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir.
İşgücüne katılma oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre kadınlarda 0,7 puan artarak yüzde 35,8'e, gençlerde ise 1,8 puan artarak yüzde 45,6 seviyesine yükselmiştir. İşsizlik oranı ise yıllık bazda kadınlarda 0,8 puan azalarak yüzde 12,6'ya, gençlerde ise 2 puan azalarak yüzde 17,4'e gerilemiştir.
İstihdam edilenlerin sayısında 2023 yılında yüzde 2,9 oranındaki artışta, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışı etkili olmuştur. Kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 26,1 olarak gerçekleşmiştir.
Büyüme istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz.
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