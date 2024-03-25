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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de | Enflasyon için tarhi verdi! Emeklilere kritik mesaj

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 18:11
Türkiye Pazar günü sandık başına gidiyor. Ekonomide önemli gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş’a konul olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, "900 bine yakın istihdam artışı görüyoruz." dedi. İşsizlikteki düşüş rakamlarına dikkat çeken Yılmaz, "Enflasyon 2026’da tek hane olacak. Büyüme sürdükçe emeklilere daha fazla destek olacağız." ifadelerini kullandı.
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