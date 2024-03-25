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Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor. Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankalar da harekete geçerken, promosyon ödemelerinin nakit bazda en düşük 15 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 25.03.2024 06:27Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 06:27