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Haberler Galeri Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor. Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankalar da harekete geçerken, promosyon ödemelerinin nakit bazda en düşük 15 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 06:27
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Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor.

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Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı.

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Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

EYT PAZARI BÜYÜTTÜ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü (bugün) itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını vurgulamıştı.

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Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankalar da harekete geçerken, promosyon ödemelerinin nakit bazda en düşük 15 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

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Promosyon başvuruları başlıyor! Bankalar arasında büyük rekabet | İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detay

EYT ile birlikte emekli sayısının artması bankaların emekliler için promosyon savaşında cepheyi büyütmüştü. Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle yapılabiliyor. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.