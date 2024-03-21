Milyonlarca emekli için düzenleme yolda! AK Partili Fatih Şahin: Olgunlaşınca Başkan Erdoğan açıklayacak
Dün Burdur mitinginde enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlar veren Başkan Erdoğan "Göstergeler gayet iyi, ekonomi programının sonucunu yılın ikinci yarısında göreceğiz. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloyu çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yaptığı açıklamada emeklilerin zam beklentilerinin karşılanacağını belirterek, "Çalışmalar olgunlaşınca Başkan Erdoğan paylaşacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen Burdur mitinginde ekonomi gündemine dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan "Göstergeler gayet iyi, ekonomi programının sonucunu yılın ikinci yarısında göreceğiz. Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloyu çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız" şeklinde konuştu.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Öte yandan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözlere imza attı. Fatih Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.
EMEKLİLER YILI ÖZEL ÇALIŞMASI
Ekonomi gündemini A Haber canlı yayınında değerlendiren Faruk Erdem, "Bu yıl Emekliler Yılı. Dolayısıyla sadece maaş artışlarını değil başka destekleri de konuşuyoruz. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin biraz bundan bahsetmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle enflasyonun düşmesi ile birlikte sağlanacak alım gücünün artması, refah payı gibi durumların emeklilerle ve çalışanlarla paylaşılacağını duyurdu. Bunlar önemli mesajlar." dedi.
EMEKLİ KART İLE İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK
Faruk Erdem'in canlı yayındaki sözleri: Önümüzdeki dönemde, yılın 2. yarısında haziran ayı ile düşecek enflasyon ile birlikte emekliler açısından yeni destekler ve yeni artışlar gündeme gelebilir. Bununla ilgili devam eden çalışmalar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Emekli Kart çalışması sürüyor. Gaziantep Belediyesi de bu çalışmayı yaptı. Özellikle düşük gelirli emeklilerin verilecek kart ile hem gıda hem enerji ihtiyacı karşılanacak. Bu verilecek karta nakit paralar yüklenecek emekliler bununla enerji giderlerini ödeyecek belirli marketlerden alışveriş yapabilecekler.
KÖK VE TABAN MAAŞ FARKI
Bunun dışında daha geniş kapsamlı bir çalışma var. Enerji, finans ve tatil gibi 7 başlıklı bir çalışma yürütülüyor. Değişik bakanlıklar bu konuda çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde ya da seçimden sonra kamuoyu ile bunu paylaşacak. Meclis'e yasal düzenleme olarak gelecek. Emeklilerin kafalarını karıştıran burada mağduriyet oluşturan kök ve taban maaş farkı var. Kök maaşı çok düşük olan emekliler var. Taban maaşı alan 6 milyona yakın emekli var. Kök maaşların taban maaşa yakınlaştırılması ile ilgili bir çalışma var. Kök ve taban maaş ayrımını kaldırıp düzenleme yapılabilir. Daha sonra taban maaş yukarı çekilebilir.
TABAN MAAŞ YUKARI ÇEKİLEBİLİR
Temmuzdan önce de taban maaş artışı yapılabilir. Bu çalışmada devam ediyor. Refah payının tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Enflasyonun üzerinde artış yapılması da yine temmuz ayında gündeme gelecek. Maaşlara zam değil taban maaşın arttırılması şeklinde bir düzenleme olabilir. 10 bin olan rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olabilir. Burada rakam telaffuz etmek istemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Geçtiğimiz yıl temmuz ayı beklenmeden taban maaş yukarı çekilmişti.
SIKINTILAR ÇÖZÜLECEK
Burada asıl sıkıntıyı çeken 10 bin TL ve altında maaş alan emekliler. Onların derdini hem hükümet hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyor. Her mitingde bu konunu farkında olduğunu bu konuda çalışma yaptırdığını söylüyor. Emeklilerimizin o sıkıntıları bu paketlerle giderilecek.
YENİ EMEKLİ PAKETİ GELİYOR
*DÜŞÜK GELİRLİ EMEKLİYE GIDA VE ENERJİ DESTEĞİ
* TÜM EMEKLİLERE ULAŞIM ENERJİ VE FİNANS DESTEĞİ
*KÖK MAAŞLARIN TABAN MAAŞA ÇIKARTILMASI
*TABAN MAAŞ VE REFAH PAYI ARTIŞI
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