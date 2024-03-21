Milyonlarca emekli için düzenleme yolda! AK Partili Fatih Şahin: Olgunlaşınca Başkan Erdoğan açıklayacak

KÖK VE TABAN MAAŞ FARKI

Bunun dışında daha geniş kapsamlı bir çalışma var. Enerji, finans ve tatil gibi 7 başlıklı bir çalışma yürütülüyor. Değişik bakanlıklar bu konuda çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde ya da seçimden sonra kamuoyu ile bunu paylaşacak. Meclis'e yasal düzenleme olarak gelecek. Emeklilerin kafalarını karıştıran burada mağduriyet oluşturan kök ve taban maaş farkı var. Kök maaşı çok düşük olan emekliler var. Taban maaşı alan 6 milyona yakın emekli var. Kök maaşların taban maaşa yakınlaştırılması ile ilgili bir çalışma var. Kök ve taban maaş ayrımını kaldırıp düzenleme yapılabilir. Daha sonra taban maaş yukarı çekilebilir.