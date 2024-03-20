Başkan Erdoğan Isparta'da: Enflasyon düştükçe emekliye ve işçiye yansıtacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi miting maratonu kapsamında Isparta'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enflasyona karşı verilen mücadelenin altını çizerken "Enflasyon düştükçe emekliye ve işçiye yansıtacağız" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Türkiye'nin 5.nesil uçak yapan 4 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan bu yönde yatırımların süreceğini belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi miting maratonunu sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞANSINDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Güzel gönüllü insanlarıyla Isparta'da bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde %55,5 Cumhurbaşkanlığında %58 oy oranıyla gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Biz de Isparta'dan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
"NİCE SINAMALARA MARUZ KALDIK"
Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız.
EMEKLİ VE ÇALIŞANLARA...
Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Plansızlığın kol gezdiği ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Emekliye, işçiye, memura maaş ödenememe tehlikesi yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin çalışan ve emekli sayısı bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçüktü.
"DÜNYADA İHA'DA İLK 3-4 İÇİNDEYİZ"
Şu anda alanda 35 bin Ispartalı kardeşim var. İşte Isparta bu. Milletimizin çalışkan, üretken olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçireceği bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz. İşte savunma sanayi bunun örneklerinden biridir. Daha da yapacağız.
Dünyada İHA'da ilk 3-4'ün içindeyiz. Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı savunma sanayimiz vardı. %20'Sİ yerliydi. Biz geldik %20'Yi %80'e çıkardık. Bize tabanca vermiyorlardı. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın 4 bir yanından talep var. Dünyanın en önemli ihracatçıları arasına geldik. 5. nesil uçak yapan dünyadaki 4 ülkeden biriyiz.
Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize topalyarak insanımızın mücadele azmini kırmaktır. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bunlara yanıldıklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar anlamıyor, anlamayacaklar. 31 Mart'ta, milli irade bayramını hep birlikte kutlayacağız
"BURUK BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ"
Şu mübarek günleri gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı değerlendirmeliyiz. Bu yıl Gazze'de yaşanan katlaimların yüzünden buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bizim hem kendi insanımız hem dünyadaki mazlumlar için yapacağımız en iyi şey, birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır.
ISPARTA'TA 76 MİLYAR TL'LİK YATIRIM
Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi, şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planlarıyla yaşıyoruz. Isparta'ya 21 yılda 76 milyar TL'yi aşkın yatırım yaptık. Gençlik ve sporda 14 bin 510 kişili yüksek öğretim yurtları açtık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık.
"DESTE DESTE DOLARLARLA İSTANBUL'DA SEÇİM KAZANMAK İSTİYORLAR"
Medeniyet davası diyoruz dimi? Medeniyet içi boş kavgalarla ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez. CHP'nin Belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyor. Ecdat gece gündüz, haraca uçkur çözmeden, harama el etmeden helalinden kazandılar. Böyle ter döktüler.
Birileri hiç eser ve hizmet yapmadan siyaset yapmaya çalışıyor. Yöntemimizdeki şehirleri nasıl geriye götürdüklerini sizler de görüyorsunuz. Bölücü terör örgütleriyle demlenmekten, deste deste para görüntüleriyle siyaset yapmaktan öte değil.
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