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Bakan Vedat Işıkhan'dan promosyon açıklaması! Tarih verdi: Emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Bakan Vedat Işıkhan’dan promosyon açıklaması! Tarih verdi: Emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilecek banka promosyonu ile ilgili "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan flaş bir açıklamada bulundu.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" ifadelerini kullandı.

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